Автомобиль насмерть сбил рабочего "Ленсвет" на Волхонском шоссе

"Ленсвет" просит откликнуться водителей с видеорегистраторами, проезжавших с 23:30 до полуночи 27 мая.

Жертвой ночной аварии в Петродворцовом районе Петербурга стал 21-летний сотрудник "Ленсвета". В него на скорости въехал автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба "Ленсвет".

Бригада из трёх электромонтёров работала на Красносельском шоссе у 6-й опоры от виадука, между Санкт-Петербургским и Волхонским шоссе. К 00:10 работы закончились, сотрудники убирали инструменты в "Газель". В электромонтера на скорости въехал автомобиль Nissan Note, отметили другие сотрудники. Автомобиль съехал с полосы на обочину, краем зацепил рабочего и врезался в грузовик. Рабочий погиб.

На рабочем автомобиле работали маячки, на всех специалистах была спецодежда со светоотражателями, магистраль освещалась штатно. с (+7-931-203-00-57).

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Фото: Piter.tv