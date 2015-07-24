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В Луизиане неизвестный открыл огонь по прохожим
Сегодня, 11:35
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phil_k

В Луизиане неизвестный открыл огонь по прохожим

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В результате ЧП пострадали пять человек.

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал KSLA News. Инцидент произошел в городе Шривпорт.

По предварительным данным, стрельба произошла вечером. На место ЧП было направлено 21 полицейское подразделение. Все пострадавшие  были доставлены в медучреждение. Сообщений о погибших не поступало.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-полицейского к 19 годам колонии за расстрел коллег в метро.

Фото: Piter.tv

Теги: расстрел прохожих, стрельба в луизиане, шривпорт
Категории: Мировые новости, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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