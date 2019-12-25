Следствие рассматривает две версии трагедии.

Убитым в фитнес-клубе в Москве оказался вор в законе Альберт Рыжий. Об этом журналистам рассказали представители Следственного комитета по региону. В заявлении надзорного ведомства говорится о том, что неизвестный мужчина расстрелял жертву на улице Авиационная. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (за убийство) и статье 222 УК РФ (за незаконный оборот оружия).

Неизвестный мужчина, находясь в фитнес-клубе, произвел в потерпевшего несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего скрылся. пресс-служба СК РФ по Москве

В "Интерфаксе" уточнили, что погибший являлся Али Гейдаровым или, как его знали в криминальных кругах, Альбертом Рыжим. В 2014 году мужчину арестовали по обвинению в ограблении. В 2016 году фигурант расследования получил семь лет лишения свободы. Однако в июне прошлого года он вышел по условно-досрочному освобождению. Telegram-канал Baza назвал мужчину первым вышедшим по УДО вором в законе.

В настоящее время следователи отрабатывают две версии убийства. По информации от "Московского комсомольца", авторитету могли мстить его "коллеги" за сотрудничество с полицией. По второму предположению, Рыжего считали причастным к заказу гибели еще одного авторитета Надира Салифова или Лоты Гули. Мужчину застрелили в августе 2020 года в Стамбуле. Салифов и Рыжий враждовали друг с другом. Они оспаривали право быть ближайшими соратниками у Аслана Усояна (Деда Хасана).

Полиция в США назвала случайностью убийство чернокожего в штате Миннесота.

Фото: Piter.tv