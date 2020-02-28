Мосгорсуд приговорил экс-полицейского к 19 годам колонии за расстрел коллег в метро

Московский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции Алексею Смирнову, который расстрелял сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро "Рязанский проспект" в Москве в 2019 году, сообщает газета "Коммерсантъ".
Напомним, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский, которого подозревали во взяточничестве, открыл огонь из пистолета по сотрудникам ОСБ.
В результате инцидента один полицейский погиб, ещё один пострадал.
Назначить Смирнову наказание в виде 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, девять из которых — в тюрьме, и ограничение свободы на один год шесть месяцев.
приговор судьи (цитата "РИА Новости")
Также суд частично удовлетворил иски потерпевших и обязал взыскать в пользу сына погибшего сотрудника один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
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