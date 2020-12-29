Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев

Срочник Рамиль Шамсутдинов получил 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел сослуживцев. Решение в отношении бывшего рядового срочной службы принял Второй Восточный военный окружной суд Читы. Рассматривалось уголовное дело о стрельбе, которую солдат устроил осенью 2019 года в войсковой части. Трагедия унесла жизни восьми человек.
Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима
речь судьи
Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.
Видео: Telegram / Baza
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А командир воинской части в которой насилуют солдат сколько лет получил? Офицеры которые допустили это на воле? Родители своих детей Родину защищать отпускают а не в места в которых порядки хуже чем на Зоне. Я прекрасно понимаю молодых ребят которые после подобных новостей не хотят служить в армии.