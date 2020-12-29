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Срочник Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за убийство сослуживцев

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Военный суд Читы вынес фигуранту дела о расстреле сослуживцев в Забайкалье обвинительный приговор.

Срочник Рамиль Шамсутдинов получил 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел сослуживцев. Решение в отношении бывшего рядового срочной службы принял Второй Восточный военный окружной суд Читы. Рассматривалось уголовное дело о стрельбе, которую солдат устроил осенью 2019 года в войсковой части. Трагедия унесла жизни восьми человек.

Признать Шамсутдинова Рамиля Салимчановича виновным в совершении преступлений. Путем частичного сложения назначить окончательное наказание на срок 24 года 6 месяцев без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

речь судьи

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

Видео: Telegram / Baza

Теги: военный суд, забайкалье, рамиль шамсутдинов, срочник, убийство, чита
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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Орехов Евгений
Сегодня 9:39

А командир воинской части в которой насилуют солдат сколько лет получил? Офицеры которые допустили это на воле? Родители своих детей Родину защищать отпускают а не в места в которых порядки хуже чем на Зоне. Я прекрасно понимаю молодых ребят которые после подобных новостей не хотят служить в армии. 

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