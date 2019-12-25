Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье. Об этом сообщили представители Следственного комитета. Информация опубликована на сайте Главного военного следственного управления.
Обвиняемый признал вину и подробно изложил обстоятельства совершенных им преступлений, которые также подтвердил в ходе проверки его показаний на месте
заявление СК России
Чиновники отметили, что специалисты провели психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования обстоятельства трагедии. Согласно заключению экспертов, Шамсутдинов не страдает психическими расстройствами, которые могли лишать его способности осознавать свои действия и их последствия.
Напомним, что предварительное слушание по делу в отношении Рамиля Шамсутдинова запланировано на 29 сентября во Втором восточном окружном военном суде Читы.
Опубликовано письмо Рамиля Шамсутдинова из СИЗО.
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