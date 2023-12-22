Расследование уголовного дела завершено.

В Забайкалье трое жителей предстанут перед судом за оборот бутылок водки без акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, обвиняемые приобрели крупную партию немаркированных бутылок водки и разделили ее для дальнейшей продажи в Читу и Краснокаменск. Нелегальный товар хранился в складских помещения. В ходе следственных действий было изъято более 24 тысяч полулитровых бутылок, а также пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью общим объемом свыше 100 литров. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области полицейские изъяли более 24 кг "синтетики" у двух наркозакладчиков.

Видео: УМВД России по Забайкальскому краю