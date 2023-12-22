Вышел трейлер драмы "Мой пингвин" с Жаном Рено

Мировая премьера состоится 16 августа.

Кинокомпания Schurmann Filmes представила первый трейлер драмы "Мой пингвин". Режиссером картины выступил Дэвид Шурманн.

Сюжет основан на реальной истории о пингвине, которого спас деревенский рыбак. Между животным и человеком заводится настоящая дружба.

В главных ролях сыграли Жан Рено, Адриана Барраса, Талма де Фрейтас, Маурисио Ксавьер и другие. Мировая премьера состоится 16 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Игра Королевы".

Видео: YouTube / RoadsideFlix