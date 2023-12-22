Вышел трейлер драмы "Мой пингвин" с Жаном Рено

Кинокомпания Schurmann Filmes представила первый трейлер драмы "Мой пингвин". Режиссером картины выступил Дэвид Шурманн.
Сюжет основан на реальной истории о пингвине, которого спас деревенский рыбак. Между животным и человеком заводится настоящая дружба.
В главных ролях сыграли Жан Рено, Адриана Барраса, Талма де Фрейтас, Маурисио Ксавьер и другие. Мировая премьера состоится 16 августа.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Игра Королевы".
Видео: YouTube / RoadsideFlix
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