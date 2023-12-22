В Петербурге температура воздуха 19 мая достигнет +25 градусов

Над регионом нет облаков.

Температура воздуха в Петербурге в воскресенье, 19 мая, достигнет отметки в +25 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

Также специалист отметил, что над регионом нет облаков.

Редко такое бывает, облаков нет совсем над севером Европы и ЕТР. Полностью видна Балтика, и можно рассмотреть последний лед на севере Ботнического залива. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Александр Колесов сообщил, что вчера, 18 мая, воздух в Петербурге прогрелся до +24,4 градусов.

Ранее на Piter.TV: Колесов рассказал о майском температурном "минимуме".

Фото: Piter.TV