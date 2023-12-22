В Петербурге температура воздуха 19 мая достигнет +25 градусов

Температура воздуха в Петербурге в воскресенье, 19 мая, достигнет отметки в +25 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.
Также специалист отметил, что над регионом нет облаков.
Редко такое бывает, облаков нет совсем над севером Европы и ЕТР. Полностью видна Балтика, и можно рассмотреть последний лед на севере Ботнического залива.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
Александр Колесов сообщил, что вчера, 18 мая, воздух в Петербурге прогрелся до +24,4 градусов.
Ранее на Piter.TV: Колесов рассказал о майском температурном "минимуме".
Фото: Piter.TV
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