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В Петербурге температура воздуха 19 мая достигнет +25 градусов
Сегодня, 8:59
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В Петербурге температура воздуха 19 мая достигнет +25 градусов

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Над регионом нет облаков.

Температура воздуха в Петербурге в воскресенье, 19 мая, достигнет отметки в +25 градусов. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем tg-канале.

Также специалист отметил, что над регионом нет облаков.

Редко такое бывает, облаков нет совсем над севером Европы и ЕТР. Полностью видна Балтика, и можно рассмотреть последний лед на севере Ботнического залива. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Александр Колесов сообщил, что вчера, 18 мая, воздух в Петербурге прогрелся до +24,4 градусов. 

Ранее на Piter.TV: Колесов рассказал о майском температурном "минимуме".

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, погода в мае
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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