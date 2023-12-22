Уроженец Гатчины отправится на 15 лет в колонию за убийство жены в Финляндии в 2013 году

Вердиктом присяжных заседателей 52-летний подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении.

Уроженец Гатчины получил 15 лет "строгача" за убийство супруги на территории Финляндии, совершенном 10 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

В ходе очередного межведомственного совещания следователями было изучено уголовное дело, возбужденное в ноябре 2015 года по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения уроженки Гатчины 1971 года рождения. Женщина пропала в Финляндии, где она проживала с супругом и ребёнком.

Следователями был проведен системный анализ противоречий в показаниях проходящих по делу лиц. В итоге удалось восстановить картину произошедшего. В сентябре 2013 года подсудимый, находясь в доме потерпевшей в городе Коувола, в ходе конфликта на почве бракоразводного процесса нанес ей три удара гантелью в область жизненно важных органов, от которых женщина скончалась. Затем он вывез тело потерпевшей на автомобиле и скинул в реку. До настоящего времени тело не обнаружено.

Вердиктом присяжных заседателей 52-летний подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении. Судом назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее по подозрению в расчленении женщины в Шушарах задержан её сын.

Видео: СК по Ленинградской области