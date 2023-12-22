По подозрению в расчленении женщины в Шушарах задержан её сын

По предварительным данным, он убил на диване молотком 65-летнюю мать, а затем распилил её бензопилой.

Полицейские задержали подозреваемого в расчленении женщины в Шушарах. Об этом стало известно 78.ru.

Расчленённые человеческие останки в пакетах были обнаружены вечером 12 мая в поле в Шушарах. В одном пакете было туловище без конечностей, а во втором – голова.

Задержанным оказался 38-летний мужчина. По предварительным данным, он убил на диване молотком 65-летнюю мать, а затем распилил её бензопилой.

В СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Фото: Piter.tv