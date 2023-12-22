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По подозрению в расчленении женщины в Шушарах задержан её сын
Сегодня, 13:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

По подозрению в расчленении женщины в Шушарах задержан её сын

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По предварительным данным, он убил на диване молотком 65-летнюю мать, а затем распилил её бензопилой. 

Полицейские задержали подозреваемого в расчленении женщины в Шушарах. Об этом стало известно 78.ru.

Расчленённые человеческие останки в пакетах были обнаружены вечером 12 мая в поле в Шушарах. В одном пакете было туловище без конечностей, а во втором – голова. 

Задержанным оказался 38-летний мужчина. По предварительным данным, он убил на диване молотком 65-летнюю мать, а затем распилил её бензопилой. 

В СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

Фото: Piter.tv

Теги: расчлененный труп, убийство, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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