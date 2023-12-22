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Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения частей тела женщины в Шушарах
Сегодня, 12:03
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Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения частей тела женщины в Шушарах

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Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения частей тела неизвестной женщины. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Следственным отделом по Пушкинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, 12 мая в Шушарах были обнаружены части тела неизвестной женщины.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, а также давности ее наступления.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: тело, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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