Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения частей тела женщины в Шушарах

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения частей тела неизвестной женщины. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по СПб.

Следственным отделом по Пушкинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, 12 мая в Шушарах были обнаружены части тела неизвестной женщины.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, а также давности ее наступления.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб