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В Шушарах в поле в мусорных пакетах нашли расчленённые человеческие останки
Сегодня, 9:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Шушарах в поле в мусорных пакетах нашли расчленённые человеческие останки

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По предварительным данным, это женщина 35-40 лет.

Расчленённые человеческие останки в пакетах нашли в Шушарах 12 мая. Об этом стало известно Piter.tv.

Очевидиц в поле между Московским шоссе, 304 и магазином "Петрович" обнаружил два мусорных пакета, от которых шёл сильный гнилостный запах. В одном пакете лежало туловище человека без конечностей, а во втором – голова. По предварительным данным, это женщина 35-40 лет.

Останки направили в морг, выясняются обстоятельства произошедшего.

Также накануне в Буграх в кустах нашли человеческие останки.

Фото: Piter.tv

Теги: расчлененный труп, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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