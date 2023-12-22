В Шушарах в поле в мусорных пакетах нашли расчленённые человеческие останки

По предварительным данным, это женщина 35-40 лет.

Расчленённые человеческие останки в пакетах нашли в Шушарах 12 мая. Об этом стало известно Piter.tv.

Очевидиц в поле между Московским шоссе, 304 и магазином "Петрович" обнаружил два мусорных пакета, от которых шёл сильный гнилостный запах. В одном пакете лежало туловище человека без конечностей, а во втором – голова. По предварительным данным, это женщина 35-40 лет.

Останки направили в морг, выясняются обстоятельства произошедшего.

Также накануне в Буграх в кустах нашли человеческие останки.

Фото: Piter.tv