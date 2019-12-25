  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения
Сегодня, 13:33
20
matveyvn

Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения

0 0

Судья может не учитывать отягчающие обстоятельства, но обязан учитывать смягчающие.

Присяжные признали срочника Рамиля Шамсутдинова виновным в убийства восьмерых сослуживцев, но заслуживающим снисхождения. Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, вердикт присяжных о снисхождении означает, что судья может назначить не более двух третей от максимального срока наказания по статье об убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Пожизненное лишение свободы ему назначено быть не может. Максимальный срок - 2/3 от 20 лет, то есть 13 лет 4 месяца.

Павел Чиков, глава "Агоры"

Он отметил, что судья может не учитывать отягчающие обстоятельства, но обязан учитывать смягчающие.

Напомним, Шамсутдинов в октябре 2019 года убил восьмерых сослуживцев в воинской части в 54160 в посёлке Горном, ещё двое получили ранения. Позже выяснилось, что Рамиль Шамсутдинов регулярно подвергался избиениям, унижениям и угрозам изнасилованием.

Ранее мы писали, что суд по делу солдата Шамсутдинова набрал присяжных.

Фото: pixabay.com

Теги: армия, рамиль шамсутдинов, суд присяжных
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии