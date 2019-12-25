Суд по делу солдата Шамсутдинова набрал присяжных

Рассмотрение дела по существу начнется 23 ноября.

Суд по делу Рамиля Шамсутдинова набрал присяжных. Об этом журналистам сообщил адвокат обвиняемого солдата-срочника Руслан Нагиев со ссылкой на Восточный окружной военный суд. По его данным, коллегия присяжных набрана в Чите. В основной состав попали восемь человек, еще четверо остаются в запасе. Известно о двух отведенных представителях: по одному с каждой стороны.

Рамиль Шамсутдинов обвиняется в расстреле сослуживцев в воинской части Забайкальского края.Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 23 ноября.

Напомним, что ранее (29 октября) суд не смог дособрать коллегию. Из 500 претендентов в инстанцию явились только 15 человек. Из них удалось набрать только 11 из 12 необходимых заседателей.

Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье.

Фото: СК России