Суд в Забайкалье начал отбор присяжных по делу Шамсутдинова

Данная процедура может потребовать определённого времени.

Второй Восточный окружной военный суд начал отбор присяжных по делу военнослужащего-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года расстрелял восьмерых сослуживцев во время службы в Забайкалье.

Об отборе коллегии присяжных агентству "Интерфакс" сообщил адвокат подсудимого Равиль Тугушев.

По его словам, данная процедура может потребовать определённого времени и может занимать ни один день. При этом процесс формирования будет частично закрытым. Судебные заседания при этом будут открытыми.

Ранее Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье.

Видео: YouTube / Чита.Ру