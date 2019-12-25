Экс-глава Курской области попросил о смене региона для рассмотрения его дела

Алексей Смирнов хочет добиться смены судебной инстанции, в которой будет изучаться его уголовное дело по существу.

Адвокат обвиняемого во взяточничестве бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова попросила Первый кассационный суд общей юрисдикции об изменении территориальной подсудности рассмотрения по существу его уголовного дела. Соответствующими данными поделились журналисты из новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на информацию, поступившую от прес-сслужбы суда.

Защитником подсудимого Смирнова А. Б. - адвокатом Бессмельцевым А. В. - заявлено ходатайство об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела и о передаче его для рассмотрения по существу в районный суд иного субъекта РФ, входящего в первый кассационный округ. сообщение от пресс-службы инстанции

В судебной инстанции отметили, что следственные органы предъявили Алексею Смирнову обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных частью шестой статьи 290 УК РФ. Речь и дет о получении взятки в особо крупном размере. Расследование с ходатайством стороны защиты передано судье для разрешения вопроса о принятии к производству.

Фото: Piter.tv