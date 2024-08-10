В Курской области пострадавшим от обстрелов начали предоставлять выплаты

Алексей Смирнов сообщил о начале выплат гражданам по спискам.

Власти Курской области начали предоставлять местным жителям единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Такая поддержка со стороны государства положена людям, пострадавшим из-за атак армии киевского режима, которые велись по приграничным районам российского региона. Соответствующей информацией с населением поделился через собственный Telegram-канал губернатор Алексей Смирнов. Чиновник уведомил граждан о том, что подписал распоряжение о предоставлении социальных выплат.

Мы начинаем в ночь первые выплаты по первым спискам. Прибыли дополнительные бригады врачей скорой помощи, идет вся необходимая гуманитарная помощь из соседних регионов, от федерального правительства. Алексей Смирнов, глава Курской области

Глава региона отметил, что администрация предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы оперативно вывезти жителей в безопасные районы, а также обеспечить их жильем и лекарствами. Ранее глава государства Владимир путин уведомил общественность о своем решении предоставить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на человека жителям Курской области. Денежные средства отправятся тем людям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оперативной обстановки.

В Петербурге объявили сбор гуманитарной помощи Липецкой и Курской областям.

Фото и видео: Telegram / Алексей Смирнов