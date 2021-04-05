В Кисловодске задержали террориста, который готовил нападение на силовиков

У задержанного изъяли самодельные взрывные устройства и экстремистскую литературу.

В Кисловодске задержан террорист, который готовил нападение на силовиков с использованием самодельных бомб, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ.

В ведомстве рассказали, что в доме террориста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также экстремистскую литературу.

В городе Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций. из сообщения ЦОС ФСБ

Также сообщается о поимке трех граждан РФ, которые занимались организацией канала финансирования террористов в Сирии. По данным ведомства, они сформировали ячейку сторонников "Исламского государства"* (*террористическая организация запрещена на территории РФ) для совершения преступных деяний в Ставропольском крае.

Ранее суд вынес приговор двум фигурантам дела о подготовке теракта в Москве.

Видео: ФСБ России