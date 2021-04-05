В Кисловодске задержали террориста, который готовил нападение на силовиков

В Кисловодске задержан террорист, который готовил нападение на силовиков с использованием самодельных бомб, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ.
В ведомстве рассказали, что в доме террориста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также экстремистскую литературу.
В городе Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций.
из сообщения ЦОС ФСБ
Также сообщается о поимке трех граждан РФ, которые занимались организацией канала финансирования террористов в Сирии. По данным ведомства, они сформировали ячейку сторонников "Исламского государства"* (*террористическая организация запрещена на территории РФ) для совершения преступных деяний в Ставропольском крае.
Ранее суд вынес приговор двум фигурантам дела о подготовке теракта в Москве.
Видео: ФСБ России
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