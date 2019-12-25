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Задержанного ФСБ бойца ОМОН отправили на зону за килограмм наркотиков
Сегодня, 12:24
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lesjasap

Задержанного ФСБ бойца ОМОН отправили на зону за килограмм наркотиков

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Остальные члены банды получили по 3,5 и 7 лет заключения.

Задержанного ФСБ бойца ОМОН отправили на зону за килограмм наркотиков. Об этом сообщили местные журналисты из издания 72.ru. В СМИ уточнили, что в Тюмени силовик судебным постановлением приговорен к трем годам лишения свободы. Фигуранта уголовного дела признали виновным в пособничестве при покупки запрещенных веществ, а также в покушении на сбыт крупной партии наркотика.

Преступление было совершено в июне 2020 года. Тогда представители надзорного ведомства остановили автомобиль по улице Мельникайте около одного из супермаркетов. В салоне транспортного средства при обыске они нашли вещество, напоминающее наркотик. Оказалось, что вес запрещенки практически равнялся килограмму. Водитель и двое его пассажиров были задержаны.

На данный момент известно, что все трое фигурантов дела получили реальные сроки. Организатору преступной схемы дали семь лет колонии, а еще одному пассажиру - 3,5 года.

В Петербурге задержали наркоторговцев с мефедроном и 12 кг психотропов.

Фото: Pixabay.com

Теги: наркотики, омон, тюмень, фсб
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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