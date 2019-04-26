В Петербурге задержали наркоторговцев с мефедроном и 12 кг психотропов

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств.

В Северной столице задержаны участники организованной группы, распространявшей наркотики на территории Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД.

Главарем оказался 31-летний петербуржец, наркотики производили 28-летний мужчина и его 32-летний помощник. Сбытом занимался еще один 33-летний злоумышленник. Двое мужчин уже были судимы за наркотики.

Во время обыска изъяты более 420 граммов мефедрона, почти 10 граммов растительного наркотика и около 12 килограммов психотропного вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный оборот наркотических средств.

Ранее банда наркосбытчиков спрятала в лесополосе на проспекте Героев 280 свертков с мефедроном.

Фото: Piter.tv