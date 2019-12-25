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В Тюмени из-за отказа двигателя сел пассажирский самолет
Сегодня, 9:21
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lesjasap

В Тюмени из-за отказа двигателя сел пассажирский самолет

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Сообщений о пострадавших нет.

В Тюмени из-за отказа двигателя сел пассажирский самолет А-321. Об этом сообщили представители Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, борт выполнял рейс из Новосибирска в Москву. Клиенты летели авиакомпанией S7.

Предварительная причина посадки воздушного судна – отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме. Борт вылетел в Москву в 10:07 по местному времени (08:07 по московскому времени).

пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Известно, что самолет благополучно приземлился на территории аэропорта Рощино в 04:22 по местному времени (02:22 по московскому времени). В лайнере находились 197 пассажиров, включая семерых несовершеннолетних. Сейчас все прибывшие находятся в санитарной зоне.

Авиакомпания Utair в мае откроет прямые рейсы из Тюмени в Петербург.

Фото: Piter.tv

Теги: аварийная посадка, отказ двигателя, тюмень, экстренная посадка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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