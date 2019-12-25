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Авиакомпания Utair в мае откроет прямые рейсы из Тюмени в Петербург
Сегодня, 11:54
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himif

Авиакомпания Utair в мае откроет прямые рейсы из Тюмени в Петербург

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Билеты уже есть в продаже.

В начале мае авиакомпания Utair запускает рейс из Тюмени в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе самого перевозчика 11 марта.

Известно, что вылеты из Тюмени будут утренними и осуществляться в 8.00 по всем дням, кроме четверга и воскресенья. Обратные рейсы намечены на 21.30 во все дни, кроме среды и субботы. Билеты от 3985 рублей уже поступили в продажу, первый перелет по данному маршруту состоится 2 мая.

Ранее мы сообщали, что с 15 марта между Петербургом и Ораниенбаумом запустят дополнительные электрички.

Фото: Piter.TV

Теги: utair, авиаперелеты, тюмень
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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