Авиакомпания Utair в мае откроет прямые рейсы из Тюмени в Петербург

Билеты уже есть в продаже.

В начале мае авиакомпания Utair запускает рейс из Тюмени в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе самого перевозчика 11 марта.

Известно, что вылеты из Тюмени будут утренними и осуществляться в 8.00 по всем дням, кроме четверга и воскресенья. Обратные рейсы намечены на 21.30 во все дни, кроме среды и субботы. Билеты от 3985 рублей уже поступили в продажу, первый перелет по данному маршруту состоится 2 мая.

Ранее мы сообщали, что с 15 марта между Петербургом и Ораниенбаумом запустят дополнительные электрички.

Фото: Piter.TV