С 15 марта между Петербургом и Ораниенбаумом запустят дополнительные электрички

Также с 15 марта отменят поезд № 6531/6548, а расписание электрички № 6608 Калище – Петербург изменится.

С 15 марта на участке Петербург – Ораниенбаум Октябрьской железной дороги (ОЖД) назначат дополнительные пригородные поезда. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

С 15 марта ежедневно будут курсировать пригородные электрички № 7107 Петербург – Ораниенбаум, № 7110 Ораниенбаум – Петербург, № 7117 Петербург – Ораниенбаум, № 6527 Петербург – Ораниенбаум, № 6536 Ораниенбаум – Петербург.

По будням будут ходить поезда № 7118 Ораниенбаум – Петербург, № 6585 Петербург – Ораниенбаум.

Также с 15 марта отменят поезд № 6531/6548, а расписание электрички № 6608 Калище – Петербург изменится.

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