На мартовские праздники до Выборга запустят дополнительные "Ласточки"

Между Петербургом и Выборгом в праздничные мартовские выходные запустят дополнительные "Ласточки". Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.
Дополнительный пригородный поезд №7917 отправится из Петербурга 6 и 7 марта в 11:30. Дополнительная "Ласточка" №7920 заберёт пассажиров из Выборга в 18:26, пассажиры будут в Северной столице уже в 19:43.
Введение дополнительных поездов связано с увеличением пассажиропотока в Международный женский день.
К мартовским праздникам РЖД добавит поезда на маршрут Москва–Петербург.
Фото: Piter.TV
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