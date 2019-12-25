К мартовским праздникам РЖД добавит поезда на маршрут Москва–Петербург

Всего компания назначила 60 дополнительных поездов дальнего следования.

РЖД запустит 60 дополнительных поездов дальнего следования на мартовские праздники. Как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на компанию, это связано с традиционным увеличением пассажиропотока в праздничные выходные.

С 5 по 8 марта больше поездов будет курсировать на маршрутах из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Белгород, Смоленск, Курск, Чебоксары и другие города. Отмечается, что в февральские выходные РЖД назначил 54 дополнительных поезда и увеличил составность ряда поездов. В течение трех праздничных дней поездами воспользовались свыше 8985 тысяч людей, более 59 тысяч из них путешествовали на "Сапсане".

Самыми популярными направлениями оказались Москва–Нижний Новгород и Москва–Петербург, также часто россияне выбирали для коротких поездов Адлер, Брянск и Казань.

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Фото: Piter.TV