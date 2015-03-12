В феврале и марте изменится расписание электричек Петербурга и Ленобласти

Изменения связаны с праздничными днями.

Грядущие праздники февраля и марта, День защитника отечества и Международный женский день, немного изменят график работы пригородных электричек Петербурга. Подробности сообщили в пресс-службе СЗППК.

19 февраля электрички будут ездить по графику четверга, 20 февраля – по графику пятницы, 21 и 33 февраля, а также 6 и 7 марта – по графику субботы, а в праздничные 23 февраля и 8 марта – по графику воскресенья. Также отмечается, что пригородные поезда на участках Волховстрой – Чудово, Будогощь – Тихвин/Пестово/Окуловка, Окуловка– Угловка, Угловка – Боровичи, и поезда с машрутов Оредеж – Дно, Великий Новгород – Будогощь, Петербург – Новолисино – Рогавка – Великий Новгород будут курсировать в соответствии с календарными днями недели.

В СЗППК отметили, что частично изменится и расписание электричек на Финляндском и Северном направлениях ОЖД, а также дизель-электропоездов № 6673 и № 6674 из Петербурга до Сланцев.

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Фото: Piter.TV