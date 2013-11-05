Суд вынес приговор двум фигурантам дела о подготовке теракта в Москве

Шахзод Умматкулов отправился в колонию строгого режима на 14 лет.

Суд вынес приговор двум фигурантам дела о подготовке и финансировании теракта в Москве. Об этом журналистам рассказала старший помощник главы СК РФ по региону Юлия Иванова. Чиновница уточнила, что мужчины будут находиться в колонии строгого режима. По версии следствия, Шахзод Умматкулов в 2019 году разместил в одной из социальных сетей видеоролик, в котором выступил с оправданием терроризма. Затем (в марте 2020 года) он вместе с подельником перевел денежные средства на счет боевиков в Сирии.

Приговором суда Умматкулову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Паттаеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Юлия Иванова, официальный представитель СК РФ по Москве

В ведомстве полагают, что по указанию куратора с Ближнего Востока Умматкулов изготовил самодельное взрывное устройство. Он планировать использовать бомбу в Москве летом прошлого года. Действия преступника пресекли силовики СК, ФСБ, МВД.

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Фото: Piter.tv