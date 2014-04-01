СК РФ завершил расследование дела об убийстве бизнесмена фон Калмановича

Материалы расследования направлены в прокуратуру.

Следственный комитет России завершил расследование дела об убийстве израильского бизнесмена Шабтая фон Калмановича. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ по региону Юлия Иванова. Чиновница уточнила, что подозреваются три человека (Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев). В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения.

Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут передвижения Калмановича. После этого обвиняемые передвигались по городу на автомобиле LADA Priora серебристого цвета без государственных номерных знаков, за рулем которого был Белхороев. В районе Смоленской набережной Костоев открыл по машине Калмановича огонь. Юлия Иванова, официальный представитель СК РФ по Москве

Напомним, что предприниматель Калманович убит днем 2 ноября 2009 года. В него выстрелили не менее 20 раз. Водителя бизнесмена тяжело ранили. тело жертвы полиция нашла в автомобиле на Новодевичьей набережной, однако следствие выяснило, что мужчину убили еще на Смоленской набережной. Пострадавший шофер пытался догнать киллеров на машине, но не справился с управлением. Он врезался в столб. Предполагаемые преступники задержаны в июне 2019 года. Их причастность у убийству подтверждается проведенными экспертизами.

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Фото: Следственный комитет России