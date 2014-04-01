Завершено расследование дела о попытке продать должность губернатора за 35 млн евро

Виктор Нечаев стал фигурантом дела по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 59 УК РФ.

Завершено расследование уголовного дела о попытке продать должность губернатора за 35 млн евро. Об этом журналистам рассказала официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова. Чиновница пояснила, что фигурантом дела стал бывший вице-губернатор по Новгородской области Виктор Нечаев. Мужчина предлагал своему знакомому получить место главы региона за крупную сумму денег. на самом деле чиновник не обладал такими возможностями.

В СК РФ по Москве уточнили, что Нечаева силовики смогла задержать во время получения им первой части суммы. Чиновник обвиняется по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Должностное лицо признало вину в содеянном.

И. о. замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в мошенничестве.

Фото: Следственный комитет России