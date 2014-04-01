И. о. замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в мошенничестве

Романа Петрашова обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ.

Исполняющий обязанности заместителя главы правительства Ставрополья задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили представители пресс-службы СК РФ по Москве. В силовом ведомстве уточнили, что Романа Петрашова обвиняют в получении взяток на общую сумму в 130 млн рублей за помощь в заключении контрактов по обустройству газовых и нефтяных месторождений. Преступления якобы совершались с 2013 по 2015 года.

Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержан и. о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов, причастный к преступлению. Юлия Иванова, представитель СК РФ по столице

Следственный комитет полагает, что чиновник получал денежные средства лично или через подконтрольные ему компании. В настоящее время на рабочем месте и дома у фигуранта расследования ведутся обыски.

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