Даудов подтвердил, что в произошедшем не было вины губернатора или врачей.

Муж женщины, выдавшей кукол за детей на похоронах, обратился к россиянам. Дауд Даудов при помощи МВД Дагестана опубликовал новое видео после того, как стало известно, что его супруга имитировала беременность, а после "родов" подменила "детей" куклами. Женщина объяснила, что поступила так, чтобы не огорчать мужа, так как тот очень хотел ребенка.

Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора Ставрополья, ни перинатального центра Дауд Даудов

Мужчина поблагодарил тех, кто поддерживает его в непростой ситуации, а также тех, кто по долгу службы помог ему разобраться в произошедшем. Он попросил россиян воздержаться от критики. Даудов рассказал, что поступил так, как и должен был поступить в такой ситуации отец детей, которым он себя считал.

История о выдаче кукол вместо тел детей на Ставрополье оказалась выдумкой.

Фото: МВД Дагестан