Женщина призналась, что обманывала супруга в том, что забеременела.

История о выдаче кукол вместо тел детей на Ставрополье оказалась выдумкой. Об этом заявил глава региона Владимир Владимиром в собственном Instagram-аккаунте. По информации от чиновника, женщина, которой якобы в городском роддоме выдали вместо новорожденных двойняшек кукол, призналась, что не была беременна.

Вот и финал рассказа о якобы "подмене тел младенцев". Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала. Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история - выдумка Владимир Владимиров, глава Ставрополья

Чиновник заметил, что в настоящее время в ситуации будут разбираться правоохранительные органы. Он заметил, что надеется на то, что люди, которые неправомерно обвинили врачей в преступлении хотя бы извинятся. По словам Владимирова, для общества произошедшее будет хорошим уроком в вопросе того, как стоит относиться к шокирующей непроверенной информации.

В Telegram-канале BAZA рассказали, что жена Дауда Даудова, который и рассказал в социальных сетях о "подмене" мертвых детей на кукол, обманывала супруга. Женщина заявила следователям, что муж очень хотел детей. Лаура Т. боялась, что он уйдет от нее, если она откажется рожать. В течение девяти месяцев женщине удавалось притворяться беременной. Когда пришло время для родов, она придумала историю с кровоизлиянием в мозг новорожденных. В ближайшее время женщину может ждать психиатрическая экспертиза.

Фото: Instagram/vladimirvladimirov5807

