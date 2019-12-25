Дети пытались сбежать от полиции в Палм-Бич.

В поместье Дональда Трампа проникли три подростка с АК-47. Об этом сообщили американские тележурналисты. Согласно отчету местной полиции задержаны три несовершеннолетний юноши, который предприняли попытку уйти от погони. Им удалось попасть на территорию дома президента США в Мар-а-Лаго в штате Флорида. У нарушителей с собой было оружие и магазин на 14 патронов.

Отделение полиции в Палм-Бич заявило о том, что инцидент произошел в конце прошлой недели. Подозреваемыми стали трое 15-летних ребят. Они находились в припаркованной машине в трех км от Мар-а-Лаго. Когда подростки увидели правоохранителей, они решили убежать. Во время бегства они увидели еще один служебный автомобиль. Тогда дети перелезли через ограждение.

Они понятия не имели, где оказались сообщение полиции

Сотрудник полиции Палм-Бич Майкл Огродник считает, что детям повезло, что в доме не было президента или членов его семьи. Иначе подростков бы ждала встреча с вооруженными агентами Секретной службы.

Трамп назвал своей заслугой "оживление" НАСА и космических сил США.