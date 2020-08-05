В Twitter американский президент объяснил, чего США никогда не достигнут при Джо Байдене.

Дональд Трамп назвал своей заслугой "оживление" НАСА и космических сил США. Об этом американский политик написал в собственном аккаунте в Twitter. Глва Белого дома заметил, что сейчас СШа может рассчитывать на данное направление.

НАСА было закрытым и мертвым, до того пока я снова его не запустил. Теперь это самое оживленное место подобного рода на планете… И у нас есть космические силы, которые можно поддерживать Дональд Трамп, президент США

Политик уверен, что достиг больших результатов, чем любая другая американская администрация за первые 3,5 года работы. Трамп также объяснил, что такого результата не сможет добиться Вашингтон при управлении Джо Байдена.

НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива.

Видео: YouTube / CNBC Television