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В петербургском метро увеличили интервал движения поездов
Сегодня, 13:05
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В петербургском метро увеличили интервал движения поездов

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Это сделали в то время, когда в метрополитене наблюдается наименьший пассажиропоток.

С 1 декабря в Петербурге 10% сократили количество составов в метрополитене. В связи с этим поезда будут следовать с увеличенным интервалом, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по транспорту. Piter.TV направил запрос в ведомство для подтверждения информации. 

Увеличивать интервал будут на конечных станциях ранним утром или поздним вечером. Средней интервал движения составляет 3,5 минуты. 

Ранее стало известно о том, что метро Петербурга будет работать ночью, скорее всего, только в Рождество. Об этом ранее сообщил председатель комитета по культуре. Официально об этом пока не объявляли. 

Фото: Piter.TV

Теги: движение поездов, метрополитен, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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