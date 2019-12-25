В петербургском метро увеличили интервал движения поездов

Это сделали в то время, когда в метрополитене наблюдается наименьший пассажиропоток.

С 1 декабря в Петербурге 10% сократили количество составов в метрополитене. В связи с этим поезда будут следовать с увеличенным интервалом, сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по транспорту. Piter.TV направил запрос в ведомство для подтверждения информации.

Увеличивать интервал будут на конечных станциях ранним утром или поздним вечером. Средней интервал движения составляет 3,5 минуты.

Ранее стало известно о том, что метро Петербурга будет работать ночью, скорее всего, только в Рождество. Об этом ранее сообщил председатель комитета по культуре. Официально об этом пока не объявляли.

Фото: Piter.TV