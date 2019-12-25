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В метрополитене опровергли информацию о движении составов с увеличенным интервалом
Сегодня, 15:55
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В метрополитене опровергли информацию о движении составов с увеличенным интервалом

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Метрополитен переходит на работу по зимнему графику.

В пресс-службе петербургского метрополитена опровергли информацию о том, что электропоезда начали ходить с увеличенным интервалом. Об этом Piter.TV узнал от пресс-секретаря подземки Юлии Шавель.

С 1 декабря в метрополитене вводится зимний график работы вестибюлей метро, который повлияет на время открытие и закрытие станции. При этом на интервалах движения и количестве составов это не скажется. 

Подтверждения в комитете по транспорту Петербурга, на которую ссылалась "Фонтанка.ру", Piter.TV получить пока не удалось. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метрополитен, увеличенный интервал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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