В метрополитене опровергли информацию о движении составов с увеличенным интервалом

Метрополитен переходит на работу по зимнему графику.

В пресс-службе петербургского метрополитена опровергли информацию о том, что электропоезда начали ходить с увеличенным интервалом. Об этом Piter.TV узнал от пресс-секретаря подземки Юлии Шавель.

С 1 декабря в метрополитене вводится зимний график работы вестибюлей метро, который повлияет на время открытие и закрытие станции. При этом на интервалах движения и количестве составов это не скажется.

Подтверждения в комитете по транспорту Петербурга, на которую ссылалась "Фонтанка.ру", Piter.TV получить пока не удалось.

Фото: Piter.TV