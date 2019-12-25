Метро Петербурга будет работать ночью только в Рождество

В другие дни и праздники метрополитен будет работать, вероятнее всего, в обычном режиме.

Власти Петербурге склоняются к тому, чтобы метрополитен города работал в ночное время только в Рождество ― с 6 на 7 ноября. Об этом на заседании правительства сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, передал корреспондент Piter.TV.

Он не сказал напрямую о том, что в Новый год метро работать не будет, однако сообщил, что исключение, скорее всего, сделают лишь для Рождества. Во время своего выступления Сухенко попросил обратить на это внимание комитету по транспорту города.

Отметим, что еще 6 ноября глава центрального Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян отметить Новый год дома.

Большинство праздничных мероприятий из-за эпидемиологической ситуации будет проходить онлайн.

Фото: Piter.TV