Большинство новогодних и рождественских мероприятий в Петербурге пройдут онлайн

Это связано с эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами, которые будут действовать до 15 января 2021-го года.

Традиционной встречи с Дедом Морозом на Дворцовой площади в этом году не будет. Председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко рассказал о том, каких новогодних и рождественских мероприятий ждать горожанам. Об этом он рассказал на заседании городского правительства, передал корреспондент Piter.TV.

Большинство мероприятий пройдет онлайн. В таком формате будет организован традиционный праздник новогодней елки для школьников. Ледовый спектакль с участием фигуристки Елены Бережной и Татьяны Навки будет транслироваться по телевидению. Новогодние подарки, которые полагаются учащимся начальных классов, получат 238 тыс. жителей. Это будут книжки-раскраски с заданиями по мотивам спектакля "Снежная королева".

Праздничная программа 31-го декабря также пройдет по телевидению. Одним из немногих офлайн событий станет рождественская ярмарка. Она будет работать на Манежной площади и Малой Садовой улице. Всего предусмотрено более 180 мероприятий.

Сухенко подчеркнул, что метро будет работать ночью, скорее всего, только с 6 на 7 января — в рождественскую ночь.

Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко обратила внимание на то, что мероприятий для подростков не предусмотрено. Это, по ее словам, может привести к "стихийным неорганизованным сходкам". В связи с этим необходимо будет усилить работу силовиков.

Фото: Ярмарка на Манежной / VK