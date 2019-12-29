В Смольном рассказали об условиях работы рождественской ярмарки

Она будет проходить на открытом воздухе.

Рождественская ярмарка на Манежной площади и Малой Садовой улице в этом году стартует 19 декабря. Они пройдут без катка и карусели. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести ярмарку в традиционном шумном формате, но посетители смогут приобрести подарки и угощения. Несмотря на то, что мероприятие проводится на открытом воздухе, организаторы предусмотрели все необходимые меры эпидемиологической безопасности. Какие именно ― не сообщается.

Ярмарка продлится до конца Рождественских праздников.

Фото: Ярмарка на Манежной / VK