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В петербургский суд привезли предполагаемых организаторов несостоявшихся терактов
Сегодня, 15:13
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himif

В петербургский суд привезли предполагаемых организаторов несостоявшихся терактов

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Ходатайство об аресте подозреваемых рассмотрят в этот жен день.

В понедельник, 30 декабря, в Дзержинский районный суд Петербурга доставили двух подозреваемых в подготовке терактов в городе. Скоро суд рассмотрит ходатайство ФСБ о заключении предполагаемых организаторов теракта под стражу, заседание пройдет в закрытом режиме.

Несколькими часами ранее Федеральная служба безопасности заявила о задержании двух россиян, которые якобы планировали серию взрывов в людных местах Петербурга в новогодние праздники. По факту уже возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.

Тем временем, бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы.

Фото: Piter.TV

Теги: предотвращение теракта, теракт, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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