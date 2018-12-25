Бывшему колпинскому участковому-душегубу добавили 12,5 лет тюрьмы

Глава банды черных риелторов ранее был приговорен к пожизненному заключению.

Колпинский районный суд Петербурга огласил новый приговор главе банды черных риелторов Сергею Крохину, сообщили в объединенной пресс-службе судов города 30 декабря.

Суд установил виновность экс-участкового в деле об убийстве четырех человек с целью завладения квартирой. Крохин сам распределял роли между пятью подельниками, которые контролировали употребление жертвами наркотика, занимались юридическими вопросами, вступали в фиктивные браки с сыновьями одиноких хозяек квартир или же убивали собственников и их родных.

Крохину добавили 12,5 лет лишения свободы, хотя в марте его уже приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

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Фото: Piter.TV