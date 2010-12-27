Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Он просит суд об особом порядке рассмотрения дела.

Обвиняемый в неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье признал вину. Об этом заявил адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев "ТАССу".

Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд прокомментировал юрист

Фигурант расследования также попросил суд об особом порядке рассмотрения уголовного дела. Оно было возбуждено еще 17 декабря. Сейчас солдат-срочник, устроивший стрельбу в воинской части Забайкалья, проходит по делу свидетелем. У молодого человека предположительно вымогали деньги с зарплатной карты, а также похитили средства. Следствие проверяет эту информацию на достоверность.

Напомним, что в результате трагедии погибли 8 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что отец устроившего бойню в Забайкалье рассказал о состоянии сына.

Фото: Pixabay.com

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