Городской суд: "черный риэлтор" Крохин проведет жизнь в колонии строгого режима

Остальные члены банды также получили сроки в колонии строгого режима.

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело "черных риэлторов", которые убили нескольких человек ради получения квартир. Фигурантами расследования стали четверо мужчин. По информации от стороны обвинения, в период с 2011 по 2015 годы они лишили жизни шестерых местных жителей. Жертвами злоумышленников стали владельцы жилплощади в Колпине, Пушкине и в Адмиралтейском районе Северной столицы по Английскому проспекту.

Главаря преступной группировки Сергея Крохина приговорили в пожизненному заключении в колонии строгого режима. Также вину признали и в отношении Сергея Никитина (его посадили на 13 лет), Зорина и Зубова. Частично они раскаялись в содеянном.

Отметим, что злоумышленники внедрялись в доверие к потенциальным жертвам. С некоторыми они заключили фиктивный брак, с другими - "дружили" при помощи наркотиков и алкоголя, остальным помогали в юридических вопросах. В конечном счете владельцы квартир были задушены или умерщвлены при помощи смертельной дозы метадона. Сергей Крохин лично лишил жизни двух человек и организовал убийства еще четверых.

По данным пресс-службы Объединенных судов по региону, банде не удалось переоформить до конца помещения на себя. Когда их поймали, они успели получить только около 800 тысяч рублей за продажу половины квартиры по проспекту ленина в городе Колпино.

Напомним, что петербургские депутаты одобрили внесение правок в законопроект о реновации.

Фото: Piter.tv