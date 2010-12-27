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Петербургские депутаты одобрили внесение правок в законопроект о реновации
Сегодня, 15:22
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lesjasap

Петербургские депутаты одобрили внесение правок в законопроект о реновации

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За его внедрением последуют изменения в смежных законах для удобства регионов страны.

В петербургском парламенте приняли законопроект, который меняет правила реновации. Документ внес поправки в ряд других законов России из-за принятия программы в других регионах страны. Отметим, что автором изменений выступила депутат Оксана Дмитриева.

Спикер ЗакСа внесла правки в жилищный кодекс, закон о государственно-частном партнерстве, федеральный закон под номером 214, законы о долевом строительстве, ипотеке.

Это нужно для того, чтобы процедура реновации распространялась не только на Москву, но и на всю страну

резюмировала специалист

В первом чтении инициативу одобрили 39 голосами. Еще четверо выступили против, а один воздержался.

Напомним, что петербуржец отсудил 500 тысяч у ГУДП "Центр" за падение на наледи.

Фото: Piter.tv

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Теги: депутаты, жилищный кодекс, закс, оксана дмитриева, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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