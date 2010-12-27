Петербургские депутаты одобрили внесение правок в законопроект о реновации

В петербургском парламенте приняли законопроект, который меняет правила реновации. Документ внес поправки в ряд других законов России из-за принятия программы в других регионах страны. Отметим, что автором изменений выступила депутат Оксана Дмитриева.
Спикер ЗакСа внесла правки в жилищный кодекс, закон о государственно-частном партнерстве, федеральный закон под номером 214, законы о долевом строительстве, ипотеке.
Это нужно для того, чтобы процедура реновации распространялась не только на Москву, но и на всю страну
резюмировала специалист
В первом чтении инициативу одобрили 39 голосами. Еще четверо выступили против, а один воздержался.
Напомним, что петербуржец отсудил 500 тысяч у ГУДП "Центр" за падение на наледи.
Фото: Piter.tv
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