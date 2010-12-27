Петербуржец отсудил 500 тысяч у ГУДП "Центр" за падение на наледи

Некачественная уборка потянула на полмиллиона рублей.

В Адмиралтейском районе Петербурга в 2017 году местный житель поскользнулся на льду, после чего обратился в суд за возмещением компенсации. Мужчина заявил, что упал, проходя по 5-ой Красноармейской улице и получил травму. Он потребовал от компании, занимающейся уборкой территории выплатить ему 700 тысяч рублей. Именно столько у пострадавшего ушло на моральное восстановление. Однако, в суде постановили, что ненадлежащую уборку следует оценить в полмиллиона рублей.

Отметим, что ответчик - СПб ГУДП "Центр" обратился с апелляцией, но инстанция не встала на сторону организации. Изначально дело рассматривал Василеостровский районный суд, но после материалы были переданы в Городской суд. Последний признал решение законным и обоснованным.

Напомним, что врио губернатора пообещал отчислять чиновников за "бумажки на столе".

Фото: Piter.tv