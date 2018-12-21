Врио губернатора пообещал отчислять чиновников за "бумажки на столе"

Временный градоначальник рассказал о том, что госслужащие должны оперативно решать вопросы населения.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов высказался насчет нерасторопных чиновников, которые долго задерживают официальные документы на рабочих местах. По мнению спикера, если бюрократия затягивается по вине ответственного представителя, то от такого сотрудника следует избавляться.

Если бумаги будут отлеживаться в столах, то я буду отчислять чиновников объяснил врио губернатора.

Такое заявление Беглов сделал во время общения с жителями Кировского района днем 6 марта. В пресс-службе администрации города отметили, что государственных служащих будут наказывать за проволочки в бумажных делах.

Напомним, что Беглов назначил нового советника по транспорту.

Фото: Piter.tv