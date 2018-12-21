Беглов назначил нового советника по транспорту

Место получил Илья Ткачев, сын преемника Путина по должности председателя комитета по внешним связям.

В администрации врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова появился новый советник. Специалист займется вопросами транспортной инфраструктуры. На должность в Смольным назначили Илья Ткачева. Сам чиновник подтвердил информацию о новом занимаемом рабочем месте.

Отметим, что Ткачев трудится в правительстве Северной столице с начала февраля. Ранее он являлся советником министра по транспорту, но после был переведен в город на Неве.

Для меня большая честь потрудиться на благо родного города. Отношусь с большой благодарностью к этому предложению прокомментировал переход Илья Ткачев

Также эксперт пояснил, что на данный момент только разбирается в ситуации в Петербурге, поэтому пока что не готов предоставлять какие-либо инициативы.

Напомним, что Смольнинский суд отказал активистам в проведении митинга 10 марта.

Фото: Piter.tv