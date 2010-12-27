Смольнинский суд отказал активистам в проведении митинга 10 марта

Суд не нашел противоречий в решении ответственного Комитета в отказе петербуржцам занять площадь Ленина.

В Смольнинском районном суде отказали активистам в согласовании митинга. Они надеялись обжаловать решения Комитета по вопросам правозаконности и порядка. Истцами выступали двое местных жителей. Петербуржцы планировали устроить акцию протеста на пешеходной зоне площади Ленина, но получили отказ ведомства.

Сбор несогласных с законопроектом сенатора Андрея Клишаса должен был пройти 10 марта. Причиной стало выступление депутата, который стал автором инициативы о том, что российский сегмент Интернета должен быть изолирован. Также среди нововведений парламентария - введение цензуры. По подсчетам заявителей, на площадь в назначенный день должно было выйти около двух тысяч человек.

Судебная инстанция постановила, что мероприятие нельзя проводить в указанной точкой сбора и перенаправила активистов в Удельный парк. Причиной отказа стал тот факт, что с 10 утра до 18 часов вечера территория будет занята.

Напомним, что активиста Динара Идрисова избили и отобрали мобильник.

Фото: Piter.tv