В Петербурге осудят подельников черного риелтора и бывшего участкового Крохина

Банда убивала людей ради квартир.

Следственный комитет по Петербургу завершил расследование уголовного дела о пяти подельниках небезызвестного Сергея Крохина, сообщили в пресс-службе следкома 25 декабря. Самого экс-участкового и предводителя банды мошенников ранее осудили на пожизненый срок.

Крохин организовал убийства социально уязвимых граждан ради того, чтобы завладеть их квартирами. В основном, банда подыскивала жилье с женщинами-собственниками, имеющих сына или внука. Мошенники сначала убивали собственника квартиры, затем уговаривали наследника вступить в фиктивный брак с соучастницами. Как только они становились законными наследницами, сыновей и внуков убивали. Непосредственными убийцами в преступной группировке были Забар Зубов и Виктор Зорин, Виктория Годовикова и Валентина Торочкова были теми самыми фиктивными женами, а пенсионер МВД Геннадий Агеев занимался вопросами наследства и реализацией квартир.

С 2010 по 2015 год банда Крохина совершила четыре убийства и два мошенничества.

Ранее мы писали, что петербуржец получил 3 года условно за взятку инспектору ДПС.

Фото: Piter.TV